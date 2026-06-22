Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ergebnisse der ROADPOL-Aktionswoche "Alkohol & Drogen" in Thüringen

Erfurt (ots)

Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Das Risiko als Fahrerin oder Fahrer schwer verletzt zu werden, tödlich zu verunglücken oder einen Unbeteiligten in einen Unfall zu verwickeln, ist berauscht um ein Vielfaches höher als im nüchternen Zustand.

Vier Menschen verstarben im Jahr 2025 in Thüringen nach Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeugführer Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumiert hatten. Schwer verletzt wurden 144 Personen, leichte Verletzungen erlitten 424.

Dies war für die Thüringer Polizei Anlass genug, sich in der vergangenen Woche an einer europaweiten Kontrollaktion von ROADPOL zu beteiligen. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr gelegt.

Vom 15. bis 21. Juni 2026 war die Thüringer Polizei mit knapp 700 Beamtinnen und Beamten landesweit an über 100 Kontrollstellen im Einsatz sein.

Die Thüringer Polizei kontrollierte insgesamt 3.429 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer und stellte dabei u.a. 78 Alkohol- und 62 Drogenverstöße fest. Darüber hinaus wurde gegen 17 Personen eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Ziel der Kontrollen war es, gefährliches Verhalten konsequent zu unterbinden und gleichzeitig präventiv aufzuklären. An diese Stelle sei angemerkt: Die Polizei führt nicht nur in Aktionswochen Verkehrskontrollen durch. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, riskiert nicht nur sein eigenes Leben. Die Thüringer Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Verantwortung zu übernehmen und stets nüchtern zu fahren. So kann jeder zur Sicherheit auf unseren Straßen beitragen.

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