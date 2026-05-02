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Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ausfall der Telefonanlage der PI Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Aufgrund einer technischen Störung ist die öffentliche Telefoneinwahl (03685 778-0)der Polizeiinspektion Hildburghausen derzeit nicht erreichbar.

In dringenden Fällen wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen.

An der Behebung der Störung wird gearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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