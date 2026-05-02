Landespolizeidirektion Thüringen
LPD-EF: Ausfall der Telefonanlage der PI Hildburghausen
Hildburghausen (ots)
Aufgrund einer technischen Störung ist die öffentliche Telefoneinwahl (03685 778-0)der Polizeiinspektion Hildburghausen derzeit nicht erreichbar.
In dringenden Fällen wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen.
An der Behebung der Störung wird gearbeitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
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Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de
Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
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