Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ausfall der Telefonanlage der PI Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Aufgrund einer technischen Störung ist die öffentliche Telefoneinwahl (03685 778-0)der Polizeiinspektion Hildburghausen derzeit nicht erreichbar.

In dringenden Fällen wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen.

An der Behebung der Störung wird gearbeitet.

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