Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: sicher.mobil.leben - Ergebnisse der Thüringer Polizei

Erfurt (ots)

Am 28. April 2026 beteiligte sich die Thüringer Polizei an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick".

Insgesamt waren mehr als 200 Beamtinnen und Beamte an 42 Kontrollstellen im Einsatz. Angesichts der zunehmenden Verkehrsunfälle mit Zweirädern stand vor allem die Präventionsarbeit im Vordergrund. Im persönlichen Gespräch wurden die Verkehrsteilnehmenden insbesondere zu den Unfallrisiken und -folgen aufgeklärt und informiert.

Insgesamt kontrollierte die Thüringer Polizei an dem Aktionstag 1448 Fahrzeuge, darunter vor allem Fahrräder, E-Scooter und Motorräder. Dabei stellte die Polizei insgesamt 501 Regelverstöße fest.

Bei den Radfahrenden wurden vor allem das Befahren des Gehweges und die Ablenkung, zum Beispiel durch Nutzung von elektronischen Geräten, beanstandet. Der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Verkehrstüchtigkeit und das Befahren des Gehweges waren bei den kontrollierten E-Scooter-Fahrenden die häufigsten festgestellten Verstöße. Bei den Motorradfahrenden wurden zwei Personen festgestellt, die aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum nicht mehr fahrtüchtig waren.

Darüber hinaus ahndete die Thüringer Polizei im Rahmen der Kontrollmaßnahmen 161 Geschwindigkeitsverstöße bei Autofahrenden.

Die Thüringer Polizei beteiligt sich auch zukünftig an bundesweiten Kontrollaktionen, um auf die Gefahren im öffentlichen Verkehrsraum aufmerksam zu machen und für mehr Sicherheit auf Thüringens Straßen zu sorgen.

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