Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei am 1. Mai 2026 im Einsatz

Erfurt (ots)

Anlässlich des diesjährigen Maifeiertages wird die Thüringer Polizei einen landesweiten Einsatz durchführen. Dieser wird durch die Landespolizeidirektion in einem Führungsstab koordiniert.

Alle sieben Landespolizeiinspektionen und die Autobahnpolizeiinspektion werden eigene Maßnahmen entsprechend ihrer regionalen Schwerpunkte durchführen.

Mit Stand 28.04.2025 wurden thüringenweit knapp 40 Versammlungen in allen Zuständigkeitsbereichen angemeldet, davon 15 des DGB. Die angemeldeten Teilnehmerzahlen bewegen sich zwischen 25 und 3.000 Personen.

Die höchsten Anmeldezahlen für Versammlungen und Veranstaltungen liegen für die Landeshauptstadt Erfurt vor. Hier werden die traditionelle Kundgebung des DGB mit ca. 3.000 erwarteten Teilnehmenden und die Bikerausfahrt mit etwa 1.000 Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen. Ein weiterer polizeilicher Schwerpunkt stellt eine Versammlungslage von "Der III. Weg" mit 100 angemeldeten Teilnehmern in Gera dar.

LPI Gera

Für die Städte Gera, Altenburg und Greiz liegen darüber hinaus Versammlungsanmeldungen mit Teilnehmerzahlen von 100 bis 300 vor.

LPI Gotha

Sechs Versammlungen und eine Veranstaltung sind in Ilmenau, Arnstadt und Eisenach angemeldet. Die höchste Teilnehmerzahl wird bei der Versammlung des DGB in Ilmenau erwartet (500).

LPI Jena

In Jena, Weimar und Apolda wurden bisher insgesamt fünf Versammlungen mit Teilnehmerzahlen bis 500 angemeldet.

LPI Nordhausen

Zwischen 100 und 300 Versammlungsteilnehmende werden in Nordhausen, Mühlhausen und Leinefelde erwartet.

LPI Saalfeld

Der DGB erwartet in Saalfeld an zwei Veranstaltungsorten je 500 Teilnehmende. Weitere Versammlungen sind in Sonneberg und Pößneck angemeldet.

LPI Suhl

In Suhl, Meiningen und Schmalkalden wurden Versammlungen angemeldet. Wobei in Suhl mit zwei Versammlungen die höchste Anzahl Teilnehmender erwartet wird (über 300).

Weitere Versammlungsanmeldungen sind thüringenweit zu erwarten.

Traditionell finden rund um den 1. Mai in ganz Thüringen weitere Veranstaltungen und Feiern statt. So wird am 30. April auf dem Domplatz in Erfurt die Walpurgisnacht begangen sowie am 1. Mai ein Familien- und Sportfest stattfinden.

Das Einsatzkonzept der Thüringer Polizei ist ausgerichtet auf eine sorgfältige Differenzierung zwischen friedlichen und unfriedlichen Versammlungsteilnehmern.

Dabei ist Toleranz gegenüber unterschiedlichsten Formen friedlicher Meinungsäußerung eine tragende Säule des Einsatzkonzeptes, ebenso wie das konsequente Einschreiten gegen unfriedliche Personen.

Für Presseanfragen wird von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Medienhotline eingerichtet: 0361/5743-15028.

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