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LPD-EF: sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

LPD-EF: sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick
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Erfurt (ots)

Zweiräder gehören mittlerweile fest in das Straßenbild von Städten und ländlichen Regionen. Ob klassische Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Krafträder oder Elektrokleinstfahrzeuge (eKF), sie alle bieten flexible Alternativen zum Auto.

Doch die Zunahme dieser Fortbewegungsmittel bringt neue Gefährdungen und Herausforderungen, insbesondere für die Verkehrssicherheit mit sich.

Denn mit dem wachsenden Anteil an Zweirädern im Straßenverkehr steigt auch das Risiko schwerer und tödlicher Unfälle. Aufgrund ihrer geringeren physischen Schutzmöglichkeit sind Zweiradfahrer besonders gefährdet. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern stieg 2025 auf 1.901 (2024: 1.737). Unfälle mit E-Scootern nahmen auf 141 Fälle zu (2024: 111). Insgesamt sind mehr Verkehrsunfälle, aber weniger Verkehrsunfälle mit Getöteten oder Verletzten zu verzeichnen.

Daher beteiligt sich die Thüringer Polizei am 28. April 2026 an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick. Insgesamt werden mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen an 42 Kontrollstellen in ganz Thüringen im Einsatz sein.

Im persönlichen Gespräch mit den Fahrzeugführenden steht die Präventionsarbeit im Vordergrund. Im Rahmen von verkehrsdidaktischen Gesprächen soll auf die besonderen Unfallrisiken und -folgen eingegangen werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Geschwindigkeit, Ablenkung, Abbiegen (Toter Winkel), Alkoholeinfluss, Sichtbarkeit und Schutzausstattung.

Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, für die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zu sorgen, Sichtbarkeit zu fördern und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr zu stärken.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich für Terminabsprachen zur Begleitung von Kontrollstellen mit den örtlich zuständigen Pressestellen der Landespolizeiinspektionen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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