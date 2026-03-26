Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ergänzungsmeldung: Fretterode: Angriff auf Journalisten

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend berichtete die Landespolizeidirektion Thüringen über den Angriff zweier Männer im Alter von 56 und 22 Jahren auf drei Journalisten in der Ortslage von Fretterode.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/125951/6243525

Bis in die Nacht zum Donnerstag hinein dauerten die strafprozessualen Maßnahmen an, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen durchgeführt wurden. Nach der Festnahme der beiden Tatverdächtigen wurden anschließend die durch sie genutzten Wohnräume nach tatrelevanten Gegenständen durchsucht. Neben der Sicherstellung von Gegenständen, die für das betreffende Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein könnten, gab es weitere amtliche Verwahrungen nach mehreren Zufallsfunden. Im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahnen wurden beide Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen aus diesen entlassen. Haftgründe lagen nach hinreichender Prüfung gegen die Männer nicht vor. Die drei verletzten Journalisten konnten noch am Abend aus den medizinischen Behandlungen entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen wird das Thüringer Landeskriminalamt übernehmen.

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