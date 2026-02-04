Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Sicher durch die Faschingszeit

Erfurt

Egal ob Karneval oder Fasching - in der fünften Jahreszeit wird ausgiebig gefeiert, doch steigender Alkoholpegel und ausgelassene Stimmung können auch zu Problemen führen. Die Polizei Thüringen informiert mit einigen Vorsichtsmaßnahmen, damit Sie sicher durch die närrischen Tage kommen.

Auch in der fünften Jahreszeit gilt: Kein Alkohol oder Drogen am Steuer. Fahren Sie niemals alkoholisiert Auto und fahren Sie auch nicht bei Alkoholisierten mit. Bilden Sie für die Fahrt zu den Faschingsveranstaltungen Fahrgemeinschaften oder nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel. Im Zweifel empfiehlt es sich, das Auto stehen zu lassen und lieber in ein Taxi zu investieren. Die Taxikosten sind geringer als das Bußgeld oder der Strafbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Thüringer Polizei wird im Umfeld der Faschingsveranstaltungen vermehrt Kontrollen durchführen. Darauf zu setzen, dass man nicht erwischt wird, ist also nicht angeraten.

Achten Sie außerdem bei Faschingsumzügen und -veranstaltungen auf ihre Umgebung. Taschendiebe nutzen erfahrungsgemäß das gesellige Treiben um ihrem "Gewerbe" nachzugehen. Vorsicht ist daher bei plötzlichen Umarmungen durch Fremde geboten.

Behalten Sie weiterhin Ihre Getränke im Blick und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen, damit Sie sicher durch die Faschingszeit kommen.

Sexuelle Belästigung ist auch in der Narrenzeit kein Spaß. Niemand muss verbale Belästigung oder tätliche Übergriffe hinnehmen, sagen Sie klar und deutlich Nein und bitten Sie andere um Mithilfe, wenn es mal brenzlig werden sollte. Wenden Sie sich an die Polizei unter 110, wenn Sie bedrängt, angegriffen oder bedroht werden.

