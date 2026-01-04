Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: 56-Jähriger aus Gera vermisst

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Seit Samstag, den 03.01.2026, wird in Gera ein 56-Jähriger vermisst.

Seit den Vormittagsstunden wird der 56-jährige Stephan Mühlbach vermisst und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er ist unterwegs mit einem roten Pkw VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen G-AT 266.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - hagere Statur, ca. 67 kg - langsame, leise Aussprache - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Person um Ihre Mithilfe.

Wer hat den Mann oder das Fahrzeug gesehen?

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt der Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365/8290 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell