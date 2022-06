Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Vermissten Lara Danziger. Die Vermisste ist nach dem Unterricht am 07.06.2022 an einer Erfurter Schule im Hanseviertel nicht an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt. Sie wird wie folgt beschrieben: Körpergröße etwa 1,55 - 1,60m; schwarze, lange Haare; sportliche Figur; Bekleidung: schwarze Hose, weißes T-Shirt mit Motorrad-Aufdruck, Nike Schuhe; die Vermisste trägt einen schwarzen Nike Rucksack. Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361-7443-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

