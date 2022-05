Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Unwetterlage im Freistaat Thüringen

Erfurt (ots)

Am Freitag den 20.05.2022 im Zeitraum 17:13 Uhr bis 23:17 Uhr erreichten die Thüringer Polizei insgesamt 12 Notrufe im Zusammenhang mit dem Orkantief Emmelinde. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume auf Straßen. Am heftigsten betroffen waren die Bundesstraße 84 bei Eisenach sowie die Landestraße 2019 bei Meiningen Ortsteil Henneberg. Beide Straßen mussten aufgrund notwendiger Aufräumarbeiten nach umgestürzten Bäumen für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Überdies kam es zum Sturz eines Baumes auf die Autobahn 9, Richtungsfahrbahn München, bei Eisenberg. Auch diese wurde in Folge der Aufräumarbeiten für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Außerdem ereignete sich gegen 23:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 9, Richtungsfahrbahn Berlin, bei Dittersdorf. Der 37-jährige Fahrer eines PKW BMW kam aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betongleitwand. Er und drei weitere Insassen des Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden

