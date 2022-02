Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Polizeieinsatz in Schmölln

Schmölln (ots)

Am Freitag den 25.02.2022, gegen 18:00 Uhr, kam es nach einer Bürgermitteilung über eine randalierende Person im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu einem Polizeieinsatz in Schmölln. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen verlor die Person das Bewusstsein und musste durch anwesende Rettungskräfte reanimiert werden. Nach erfolgreicher Reanimation erfolgte die Verbringung der Person ins Krankenhaus, in dem diese am heutigen Tage verstorben ist. Zur Todesursache wurden polizeiliche Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Gera aufgenommen.

