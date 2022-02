Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Landesweite Versammlungen mit Corona-Bezug am 14.02.2022

Erfurt (ots)

Insgesamt registrierte die Polizei am Montag 85 Versammlungen in Thüringer Städten und Gemeinden mit ca. 23.000 Teilnehmern. Die Versammlungen wurden überwiegend nicht angemeldet. Die Polizei fertigte nach derzeitigem Stand 30 Ordnungswidrigkeiten- und 16 Strafanzeigen. In Weimar wurde eine Polizeibeamtin durch einen tätlichen Angriff leicht verletzt.

Die zahlenmäßig größten Versammlungen fanden in Gera mit 3.000 Teilnehmern, Altenburg mit 1.500 Teilnehmern, Saalfeld mit 1.500 Teilnehmern, Meiningen mit 1.100 Teilnehmern und Gotha mit 1.000 Teilnehmern statt.

Für weiterführende Informationen wird auf die Pressemeldungen der jeweiligen LPIen verwiesen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell