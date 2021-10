Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Info für Medienvertreter - Einschränkungen bei öffentlicher Einwahl

Erfurt (ots)

In der heutigen Nacht vom 12. zum 13. Oktober wird es in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr zu temporären Einschränkungen der öffentlichen Einwahl im Bereich der Landeseinsatzzentrale kommen. Grund hierfür sind erforderliche Wartungsarbeiten des Telefondienstleisters am eigenen System. Das Notrufsystem der 110 wird uneingeschränkt zur Verfügung stehen! Die Landeseinsatzzentrale bittet um Kenntnisnahme und Verständnis. Sobald die Wartung beendet ist, stehen die Rufnummern der öffentlichen Einwahl und damit auch die Sonderrufnummer für Medienanfragen unverzüglich wieder zur Verfügung.

