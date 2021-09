Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Vermisstenfall

Bad Lobenstein (ots)

Seit dem 23.09.2021 wird der 67-jährige Karl-Peter Schmidt aus dem Haus der Diakonie in Bad Lobenstein vermisst. Zuletzt wurde er am 23.09.21 gegen 14:00 Uhr am Telehaus in Bad Lobenstein gesehen, kehrte jedoch nicht in die Einrichtung zurück.

Zur Personenbeschreibung ist Folgendes bekannt:

1,75m groß, ca. 95 bis 100kg schwer kurze schwarze Haare Oberlippenbart kräftige Statur Schlupflid rechts trägt helle Strickjacke und rotes Basecap

Trotz intensiver Suche nach der Person im Stadtgebiet von Bad Lobenstein konnte er nicht gefunden werden. Die Person führt Bargeld mit sich, jedoch kein Mobiltelefon. Informationen zum Verbleib des Herrn Schmidt nimmt die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663-4310 oder die KPI Saalfeld unter 03672-4171464 entgegen.

