Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Festnahme eines flüchtigen Täters nach Raubstraftat

Jena (ots)

Am Montag, den 20.09.2021, ereignete sich gegen 13:20 Uhr im Jenaer Stadtteil Winzerla ein Raub, wobei die Täter zunächst flüchteten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers und Spezialeinheiten des Thüringer Landeskriminalamtes erfolgte die Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen in der Anna-Siemens-Straße in Jena.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell