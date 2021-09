Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Auffinden einer weiblichen Leiche

Erfurt (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021 wurde eine 33jährige Frau gegen 17:00 Uhr tot in ihrer Wohnung in Römhild aufgefunden. Die Umstände ihres Todes wurden durch die Kriminalpolizei der KPI Suhl und dem Landeskriminalamt Thüringen untersucht. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen konnten ausgeschlossen werden.

