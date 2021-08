Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Feierliche Umbenennung des Polizeimusikkorps Thüringen durch Herrn Staatssekretär Udo Götze

Arnstadt; Erfurt (ots)

Im Rahmen der heutigen Beförderungsveranstaltung der Landespolizeiinspektion Gotha benannte Innenstaatssekretär Götze das Polizeimusikkorps Thüringen (PMK) um in Polizeiorchester Thüringen (POTh). Die Veranstaltung fand in einem feierlichen Rahmen im Theater im Schlossgarten Arnstadt statt. Die Umbenennung folgt dem Trend bei der Namensgebung weg von eher militärisch anmutenden Bezeichnungen hin zu neutralen Namen. Er würdigte die langjährige repräsentative Arbeit des Orchesters. Es lebt durch das Zusammenspiel aller Musiker, die auch in Kleinspielbesetzungen auftreten. Mit einem Querschnitt ihres Repertoires umrahmte das neu benannte Orchester die Veranstaltung. Sie spielten

Ouvertüre zu "Leichte Kavallerie" (Franz von Suppé) Greensleeves (Traditional) Children of Sanchez (Chuck Mangione) Mein Nachtgebet (Gotthard Kützing) Abba Cadabra (ABBA-Medley)

Im Anschluss an die Umbenennung des Orchesters nahm Herr Staatssekretär gemeinsam mit dem Behördenleiter Herrn Leitenden Polizeidirektor Günther Lierhammer die Beförderungen von 44 Beamt*innen (10 Frauen und 34 Männer) ins nächsthöhere Statusamt vor. Herr Lierhammer würdigte die Leistungen der heute Beförderten, die letztlich dazu geführt haben, dass sie als die jeweils besten ihrer bisherigen Besoldungsgruppe in die nächsthöhere aufsteigen durften.

