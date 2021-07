Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Brand mit hohem Sachschaden

Kölleda, OT Burgwenden (ots)

Am 25.07.2021 gegen 15:00 Uhr kam es in Kölleda, Ortsteil Burgwenden zu einem Brand eines Wohnhauses, welcher sich auf drei weitere, benachbarte Grundstücke ausbreitete. Durch den Brand wurden zwei Personen, darunter ein Kamerad der Feuerwehr, leicht verletzt. Derzeit wird von einer Schadenshöhe von 1.800.000 Euro ausgegangen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

