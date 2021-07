Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Startschuss für das Pilotprojekt "Sicheres mobiles Arbeiten Thüringer Polizei (SmArTh)"

Thüringen (ots)

Innenminister Georg Maier wird am 28.07.2021 ab 13:00 Uhr in der Landespolizeiinspektion Saalfeld Promenadenweg 9 07318 Saalfeld das Pilotprojekt "SmArTh" an den Start bringen. Ziel des Vorhabens SmArTh ist die Ausstattung des Einsatz-und Streifendienst der Thüringer Polizei mit mobiler Kommunikationstechnik, um u.a. Datenabgleiche sowie Anzeigen- oder Aussagenaufnahmen, das Fertigen von Lichtbildern, ohne zeitlichen Verzug vor Ort digital durchzuführen und Vorgangsverarbeitung zu ermöglichen. Die Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Es wird um Einhaltung der AHA-Regeln, des Mindestabstandes sowie das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (FFP 2 bzw. klinische Maske) gebeten.

