Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei nach Brand in Kloster Veßra - Hotline eingerichtet

Erfurt (ots)

Zeugen gesucht - die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Am Freitag, den 28.05.2021 kam es zwischen 04:00 und 05:00 Uhr zu einem Brand in einem Gasthaus und einem benachbarten Imbiss in Kloster Veßra. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Keller des Gasthauses in Brand gesetzt. Der angrenzende Imbiss wurde durch eine Detonation beschädigt.

Durch einen Zeugen wurde im Nachgang der Tat eine kleinere Brandstelle am Straßenrand der L 2633 bei Ahlstädt bemerkt und in der Folge eigenständig gelöscht. Hier besteht die Möglichkeit eines Tatzusammenhangs.

Es werden Zeugen gesucht, die am Tattag zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr im Bereich des Gasthauses in Kloster Veßra oder auf der Verbindungsstraße L 2633 von Bischofrod nach Kloster Veßra, kurz vor Ahlstädt, verdächtige Personen, Personengruppen oder Fahrzeuge festgestellt haben.

Sachdienliche Hinweise werden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-5890503, oder jeder Polizeidienststelle, entgegengenommen.

(Korrektur der Meldung vom 11.06.2021, 13:35 Uhr)

