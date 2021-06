Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Gera

Gera

Seit dem 05.06.2021, 09:00 Uhr, wird der 70 Jahre alte Frank Ewald Pfefferkorn aus Gera vermisst. Er verließ seine Wohnung in der Turmstraße in Gera am besagten Morgen, um nach Berlin zu fahren. Seit dem ist er unbekannten Aufenthaltes und für die Angehörigen nicht zu erreichen. Ob Herr Pfefferkorn in Berlin ankam, ist bisher noch nicht geklärt. Der Vermisste ist aufgrund einer chronischen Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Herr Pfefferkorn ist ca. 1,70 Meter groß, hat blaue Augen und kurze graue Haare. Er trägt keine Brille und ist bei seinem Verschwinden mit einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt, blau-grünen Herrensportschuhen und einer schwarzen Blouson-Lederjacke bekleidet gewesen. Vermutlich ist er mit seinem PKW, einem Audi A4 mit dem Kennzeichen: G-CA 668, unterwegs. Hinweise zum Verbleib des Gesuchten werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Die Polizei Gera ist unter der Telefonnummer: 0365/829-1124 jederzeit erreichbar.

