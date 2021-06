Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Erfurt (ots)

Am Montag, dem 31.Mai 2021, erstattete der Vater einer 9-jährigen Geschädigten Anzeige, nachdem sie sich ihm zuvor anvertraute, sexuell missbraucht worden zu sein. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 54-jährigen Polizeivollzugsbeamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Es erfolgte unmittelbar die Anzeigenaufnahme durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld und die unverzügliche Übernahme der Ermittlungen durch die Abteilung Interne Ermittlung der Thüringer Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen ergab sich der dringende Tatverdacht gegen den benannten Beschuldigten. Das Amtsgericht Gera erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera am 2. Juni 2021 Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes gegen den 54-Jährigen, dessen Vollstreckung am 2. Juni 2021 gegen 21:00 Uhr durch Zielfahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamtes Thüringen in Warnemünde (MV) erfolgte. Die Kriminalpolizei Rostock unterstützte die Thüringer Beamten bei den damit im Zusammenhang stehenden notwendigen strafprozessualen Maßnahmen. Dem Beschuldigten wurde heute Nachmittag der Untersuchungshaftbefehl verkündet. Auf Grund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

