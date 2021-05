Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Trusetal

Seit dem späten Abend des 27.05.2021 wird die 54-jährige Frau Boonnak Schall aus Trusetal vermisst. Diese ist vermutlich noch am Folgetag zu Fuß in der Ortslage unterwegs gewesen und benötigt dringend medizinische Hilfe. Frau Schall ist thailändischer Herkunft, 156cm groß, hat schwarze lange Haare zum Zopf gebunden und trägt schwarze Leggins mit pinken Seitenstreifen, eine dunkle Jacke und eine Mütze. Hinweise zum Aufenthalt der Person werden von der Polizei in Meiningen unter 03693/5910, dem Polizei Notruf oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

