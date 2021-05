Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer

Kleinfalke (ots)

Ein 79-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Kleinfalke kommend in Richtung Linda bei Weida. Am Abzweig Hilbersdorf beabsichtigte er nach links abzubiegen und leitete das Abbiegemanöver ein. Ein 22-jähriger Motorradfahrer fuhr dahinter und setzte zum Überholvorgang an. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem abbiegenden Fahrzeug. Der junge Mann wurde durch den Aufprall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Landstraße musste für die Dauer von ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

