Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Pressemitteilung zum Einsatz des LKA Thüringen am heutigen Tag

Erfurt (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 06.05.2021 werden in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durch das LKA Thüringen auf Grund von Durchsuchungsbeschlüssen des AG Gera 19 Objekte in Thüringen, Leipzig und Berlin durchsucht. Dabei kommen circa 450 Polizeibeamte, darunter Spezialeinsatzkommandos aus mehreren Bundesländern (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Thüringen) zum Einsatz. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen 5 Beschuldigte mit deutscher Staatsangehörigkeit, gegen die auch Haftbefehle vollstreckt werden. Weitere Meldungen folgen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell