Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Brand im Lebensmitteldiscounter

Mühlhausen (ots)

In den späten Abendstunden des 28.02.2021 kam es in Mühlhausen, Hollenbacher Landstraße zu einem Brand in einem Lebensmitteldiscounter. Mit betroffen sind die darin befindlichen Filialen einer Bäckerei und eines Fleischers. Nach ersten Schätzungen beträgt der Brandschaden ca. 500.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 03631 - 962424 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell