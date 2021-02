Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Wohnhausbrand im Eichsfeldkreis

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, 13.02.2021, kam es gegen 11:19 Uhr in Heilbad Heiligenstadt in der Straße Heimenstein zu einem Brandausbruch im Dachstuhl eines Reihenhauses. Das Feuer griff auch auf die unmittelbar angrenzenden Häuser über. Alle Anwohner konnten selbständig ihre Häuser verlassen, Personen wurden nicht verletzt. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern noch ca. eine Stunde an. Die zwei betroffenen Familien finden Obdach innerhalb der Familie, Freunden und Bekannten. Auch der Bürgermeister hat seine Hilfe zugesagt. Inwieweit die Häuser wieder bewohnt werden können, ist weiterhin unklar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Eine Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

