Landespolizeidirektion

LPD-EF: Erneute Häufung von versuchten Telefonbetrügereien

Erfurt (ots)

Am heutigen Tage verzeichnete die Landeseinsatzzentrale erneut eine Häufung von Notrufen, bei denen die Mitteiler angaben, von Anrufern mit offensichtlich betrügerischen Absichten kontaktiert worden zu sein. Die versuchten Straftaten wurden in verschiedenen Teilen Thüringens registriert, wobei der Raum Erfurt / Sömmerda einen Schwerpunkt bildete. Wie von ähnlich lautenden Meldung bereits bekannt, kontaktierten die Täter vornehmlich lebensältere Mitmenschen und versuchten, diese durch verschiedene Betrugsmaschen zur Herausgabe von Bargeld zu überreden. Als Gründe wurden beabsichtigte Wohnungsläufe, unfallbedingte Notsituationen und auch die neue Masche "Ihr Verwandter braucht dringend ein sehr teures Corona-Medikament" gegenüber den Senioren angegeben. Erfreulicherweise kam es bislang nicht zu einem Schadenseintritt, alle Mitteilerinnen und Mitteiler verhielten sich korrekt, sie brachen das Gespräch ab und meldeten sich per Notruf. Die Polizei empfiehlt nochmals dringend: Lassen Sie sich unter gar keinen Umständen am Telefon oder auch an der Haustür zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen überreden. Melden Sie derartige Fälle immer über den Polizeinotruf 110!

