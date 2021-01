Landespolizeidirektion

LPD-EF: Brandfall im Discounter

Erfurt (ots)

In den späten Abendstunden des 17.01.2021 kam es am Weimarer Berg in Apolda zu einem Brand in einem Discounter und den darin befindlichen Geschäften. Nach ersten Schätzungen beträgt der Brandschaden 250.000 bis 300.000 Euro. Die Feuerwehren der Stadt Apolda sowie der benachbarten Orten sind zur Brandbekämpfung im Einsatz. Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Der Brandort ist noch weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizeiinspektion Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 03641 810 zu melden.

