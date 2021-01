Landespolizeidirektion

LPD-EF: Demonstrationen gegen CORONA-Schutzmaßnahmen in Apolda und Weimar

Jena (ots)

Am heutigen Abend führte die Landepolizeiinspektion Jena mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen einen Polizeieinsatz zur Absicherung "Hygienespaziergängen" in Apolda und Weimar durch. Gemeinsam mit den Versammlungsbehörden des Weimarer Landes sowie der Stadt Weimar standen die Einhaltung der verschärften Regelungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie im Fokus. Für die Versammlungen galten u.a. die Auflage der Durchführung einer Standkundgebung und die Einhaltung der Hygieneregeln (Mindestabstand, Tragen Mund-Nasen-Bedeckung). Kurz nach Bekanntmachung der strengen Auflagen bildeten mehrere Versammlungsteilnehmer einen Aufzug und versuchten sich demonstrativ geschlossen durch die Städte zu bewegen. Die Polizei führten daraufhin mehr als 50 Identitätsfeststellungen zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren durch. Die Anzeigen werden den zuständigen Ämtern zugeleitet.

In Weimar fanden sich bis zu 100 und in Apolda knapp 20 Personen am Versammlungsort ein.

