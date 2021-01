Landespolizeidirektion

LPD-EF: Mehrere Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen

ErfurtErfurt (ots)

Auf Grund von winterglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Sonntag, 03. Januar 2021, in den Vormittagsstunden zu mehreren Verkehrsunfällen auf den Thüringer Autobahnen. Insgesamt vier Verkehrsunfälle verzeichnete die Autobahnpolizei auf der Bundesautobahn 71 zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Erfurt Bindersleben. In Höhe der Tank- und Rastanlage "Leubinger Fürstenhügel" überholte ein 41-jähriger Skoda-Fahrer den Winterdienst. Beim Wiedereinordnen in die rechte Fahrspur kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam mittig auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt zum Stehen. Ab diesem Zeitpunkt war die Bundesautobahn zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe gesperrt. Die Sperrung dauerte dreieinhalb Stunden an.

Bei den vier Verkehrsunfällen auf der Bundesautobahn 71 wurde eine Person schwer und drei Personen leichtverletzt und es entstand ein Gesamtschaden von 29.000, - EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn mit Personenschaden ereignete sich auf der Bundesautobahn 4. Der 29-jährige Fahrzeugführer eines Ford - S-Max befuhr die mittlere Fahrspur in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Kurz vor der Anschlussstelle Eisenach-Ost kommt er auf Grund unangepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Schleudern und kollidiert fortfolgend mit der rechten Schutzplanke. In der weiteren Folge durchbricht er die Leitplanke, überschlägt sich mehrfach und kommt auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Auf Grund des Verkehrsunfalles wird der 29-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit 15.000, - EUR beziffert.

