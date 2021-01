Landespolizeidirektion

LPD-EF: Heute ins Schneegetümmel? Besser nicht.

ThüringenThüringen (ots)

Bereits in den letzten Tagen kam es in den Thüringer Skigebieten zu überfüllten Ski- und Rodelpisten, zugeparkten Straßen sowie Einsätzen von Polizei und Ordnungsbehörden. Auch am heutigen Tag ist mit einer Überlastung der Parkplatzkapazitäten aufgrund des neuerlichen Schneefalls zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird durch die Thüringer Polizei erneut gebeten, die Anreise in die Skigebiete zu überdenken. Sollten Sie sich dennoch zur Anreise entscheiden, halten Sie die Rettungswege frei und Abstand voneinander! Denken Sie an ihre eigene Sicherheit! Bleiben Sie Gesund!

