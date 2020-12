Landespolizeidirektion

LPD-EF: Großeinsatz nach mehreren Notrufeingängen aufgrund unübersichtlicher Ausgangslage

ErfurtErfurt (ots)

Am frühen Abend gingen in der Landeseinsatzzentrale in Erfurt/ Thüringen mehrere Notrufe zu einem Sachverhalt am Anger in Erfurt ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand gab es zwischen mindestens zwei beteiligten Personen eine körperliche Auseinandersetzung unter Anwendung eines pistolenähnlichen Gegenstandes. Detailierte Angaben zum Tatmittel können bisher nicht gemacht werden. Insgesamt gab es zwei Geschädigte wobei eine Person leicht verletzt wurde und derzeit medizinisch versorgt wird. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

