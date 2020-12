Landespolizeidirektion

LPD-EF: umgeworfene Mülleimer und Anzeige wegen Körperverletzung

ErfurtErfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.12.2020 kam es in der Innenstadt von Neustadt an der Orla zu einer versuchten Sachbeschädigung und einer Körperverletzung. Nach mehreren Zeugenhinweisen soll eine Gruppe von 8 bis 10 Personen Mülleimer auf dem Markt mutwillig beschädigt haben. Die Personengruppe wurde durch eine weitere Gruppierung angesprochen. Zwischen 2 Personen kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge eine Person leicht verletzt wurde. Unverzüglich eingesetzte Polizeibeamte konnten sowohl den Täter als auch den Geschädigten, sowie 10 weitere Personen feststellen. Die Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung und Körperverletzung führt die Polizeiinspektion Saale-Orla. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 03663 431 0 zu melden.

