Landespolizeidirektion

LPD-EF: Aufsprengen eines Geldausgabeautomaten in Waltershausen

ErfurtErfurt (ots)

Am 04.12.2020 um 02:24 Uhr kam es in der Ortslage Waltershausen zu einer Geldausgabeautomatensprengung. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Derzeit laufen umfangreiche polizeiliche Maßnahmen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell