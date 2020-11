Landespolizeidirektion

LPD-EF: Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

GerabergGeraberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Geraberg an der 86- jährigen Maria Pregla (siehe Lichtbild) aus Ilmenau. Am 19.11.2020, in den frühen Abendstunden, wurde Frau Pregla in ihrem Garten im westlichen Bereich in Geraberg tot aufgefunden. Sie nutzte einen roten PKW VW FOX (siehe Beispielbild). Wer kann Angaben zu Frau Pregla und deren Aufenthalt am 19.11.2020 machen? Hinweise werden unter nachstehender Telefonnummer oder bei allen anderen Polizeidienststellen aufgenommen.

Telefonnummer: 0800 8855110

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landeskriminalamt Erfurt

Telefon: 0361/ 341 09

E-Mail: lka@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell