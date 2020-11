Landespolizeidirektion

LPD-EF: 86-jährige Frau tot in ihrem Garten aufgefunden

Geraberg, Ilm-KreisGeraberg, Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Abendstunden des 19.11.2020 wurde eine 86-jährige Frau tot in ihrem Garten aufgefunden. Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern noch an. Vor Ort sind derzeit Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Thüringen im Einsatz.

Die weitere Pressearbeit erfolgt von der Staatsanwaltschaft Erfurt.

