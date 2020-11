Landespolizeidirektion

LPD-EF: Brand in einem Mehrfamilienhaus

ErfurtErfurt (ots)

In Mühlhausen, Margaretenstraße stellte ein 21jähriger Bewohner um 01:20 Uhr Brandgeruch im Treppenhaus fest. Der sofortige Einsatz von Feuerwehr und Polizei verhinderte Schlimmeres. Die 10 Bewohner der beiden unteren Etagen verließen selbständig ihre Wohnungen. Als Brandausbruchsstelle wurde ein Kellerabteil aus- gemacht. Nach dem Lüften des Treppenhauses konnten auch die 10 Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der Brandschaden wurde im niedrigen 4-stelligen Bereich beziffert. Es gab keine verletzten Personen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen we- gen dem Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen wer- den gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen un- ter Tel. Nr.: 03631 96 2424 zu melden.

