Landespolizeidirektion

LPD-EF: Streit endet in körperliche Auseinandersetzung

ErfurtErfurt (ots)

Am Samstagabend kam es in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier eritreischen jungen Männern im Alter zwischen 26 und 29 Jahren. Die teils stark alkoholisierten Personen gerieten gegen 20 Uhr aneinander, nachdem sie bereits seit dem Nachmittag dem Alkohol zugesprochen hatten. In der Wohnung einer der Geschädigten entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei Personen teils erheblich im Gesichtsbereich verletzt wurden. Fortgesetzt wurde die Auseinandersetzung dann auf der vor dem Haus befindlichen Straße. Dort wurden Zeugen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Männer wurden noch am Samstag vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen am Sonntag allerdings zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

