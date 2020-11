Landespolizeidirektion

LPD-EF: Angriff auf einen Geldautomaten

ErfurtErfurt (ots)

Am Samstag, dem 07.11.2020 gegen 5 Uhr versuchten Unbekannte einen Geldautomaten der PAX-Bank in Erfurt am Herrmannsplatz zu entwenden. Hierfür benutzten die Täter einen zuvor gestohlenen Transporter, welcher offensichtlich zum Abtransport des Beutegutes eingesetzt werden sollte und auffällige Motorengeräusche verursachte. Trotz des zeitnahen Einsatzes von Polizeikräften gelang den Tätern die Flucht. Sie entfernten sich mit einem ebenfalls gestohlenen, roten Motorrad und fußläufig vom Tatort. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Erfurt, welche nun um Ihre Mithilfe bittet. Wer hat zur Tatzeit Feststellungen bzw. Wahrnehmungen im Bereich des Herrmannplatzes, der Lutherstraße und der Löberstraße in Erfurt gemacht, die im Zusammenhang mit der Tathandlung stehen könnten? Hinweise nehmen neben der sachbearbeitenden Dienststelle alle Polizeidienststellen, sowie die Landeseinsatzzentrale über den Polizeinotruf 110 entgegen.

