Landespolizeidirektion

LPD-EF: Auffinden einer leblosen Person in Gotha-Sundhausen

Gotha (ots)

Nach Eingang eines Zeugenhinweises wurde in den heutigen Vormittagsstunden eine leblose weibliche Person in Gotha-Sundhausen im Bereich des Gleiskörpers aufgefunden. Die polizeilichen Erstmaßnahmen dauern derzeit noch an. Im Rahmen dessen sind Kräfte der LPI Gotha und die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Thüringen im Einsatz. Ein etwaiger Zusammenhang zu einer vermissten Person (siehe Pressemeldung der LPI Gotha vom 18.08.2020) wird ebenfalls geprüft.

