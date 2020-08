Landespolizeidirektion

LPD-EF: Polizei- und Rettungskräfteeinsatz wegen suizidgefährdeter Person

Apolda (ots)

Ein 20-jähriger eritreischer Staatsangehöriger drohte damit, sich umzubringen. Dazu wollte er sich aus einem Fenster der oberen Etage der Gemeinschaftsunterkunft in der Lessingstraße stürzen. Daraufhin erfolgte ein Polizei- und Rettungskräfteeinsatz, bei dem die Feuerwehr auch ein Sprungtuch unterhalb des Fensters positionierte. Der Betroffene konnte trotz mehrfacher Ansprache nicht von seinem Vorhaben abgebracht werden. Da er ein Messer in der Hand hielt, überwältigten ihn kurz darauf Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes. Hierbei wurde niemand verletzt. Nach Begutachtung durch einen vor Ort befindlichen Notarzt, konnte der Eritreer in der Gemeinschaftsunterkunft verbleiben.

