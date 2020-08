Landespolizeidirektion

LPD-EF: Fahndung nach Straftäter erfolgreich beendet

Gangloffsömmern (ots)

Nachdem ein polizeibekannter 25-Jähriger (deutsch) seine 19-jährige Lebensgefährtin (deutsch) wegen Beziehungsproblemen mit einer Waffe bedrohte und darüber hinaus ankündigte, sich selbst das Leben nehmen zu wollen, wurden gegen ihn intensive Fahndungsmaßnahmen durch die Landespolizeiinspektion Erfurt eingeleitet. Hierzu kamen auch der Polizeihubschrauber und Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz. Die Suche nach dem Täter erstreckte sich auf Teile des Landkreises Sömmerda und des Landkreises Unstrut-Hainich. Letztendlich konnte der Gesuchte am späten Abend des 14. August in der Ortslage Gangloffsömmern festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Erfurt zum Sachverhalt dauern an.

