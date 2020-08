Landespolizeidirektion

LPD-EF: Rücknahme der Vermisstenmeldung des 47-Jährigen

Kuhfraß (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) (ots)

Der am 10.08.2020 als vermisst gemeldete Bewohner eines Pflegeheims in Kuhfraß (Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel) kehrte eigenständig und unversehrt in die Einrichtung zurück. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe bei der Suche.

