Landespolizeidirektion

LPD-EF: Festnahme eines flüchtigen Tatverdächtigen in Apolda

Erfurt (ots)

Am heutigen Nachmittag konnte ein 33-jähriger Deutscher als Täter eines Bedrohungsdelikts in Apolda festgenommen werden. Seit der Tatbegehung am 6. August fahndeten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena intensiv nach dem mit Haftbefehl gesuchten Täter. Aufgrund von Zeugenhinweisen erfolgte gegen 15.30 Uhr die Festnahme des Flüchtigen durch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen, nachdem sich dieser in einem Wohnhaus in Apolda versteckt hielt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen die kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

