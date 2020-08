Landespolizeidirektion

LPD-EF: Lkw-Fahrer verursacht tödlichen Verkehrsunfall auf der L1075 (Saale-Holzland-Kreis)

L1075 Abzweig Bobeck (ots)

Am Nachmittag des 05.08.2020 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L1075 bei Bobeck. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer (Holztranporter) übersah während eines Abbiegevorangs einen Motoradfahrerenden. Infolge der Kollision gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den Motoradfahrrenden jede Hilfe zu spät. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Aufgrund der schweren Verletzungen ist die Identität des Opfers noch unklar. Zur Brandbekämpfung sind zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Ermittlungen zur Unfallursache und Identität des Opfers dauern an. Derzeit ist die Landstraße noch voll gesperrt.

Zeugen des Verkehsunfalls werden gebeten sich bei der PI Saale-Holzland zu melden.

PI Saale-Holzland, Gustav-Hermann-Straße 36, 07646 Stadtroda, Tel.: 036428 - 640

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell