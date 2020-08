Landespolizeidirektion

LPD-EF: Ergänzung zum fremdenfeindlichen Übergriff in Erfurt

Erfurt (ots)

Der Tatort des fremdenfeindlichen Übergriffs liegt unmittelbar an einem polizeibekannten Objekt der rechten Szene im Erfurter Süden. Die drei männlichen Opfer (guineisch), die in der Nacht an dem Objekt vorbeilaufen wollten, wurden nach ersten Ermittlungen von zehn bis zwölf Personen, die sich vor dem Objekt befanden, sofort verbal und danach tätlich angegriffen. Eines der Opfer wurde dabei schwer, ein weiteres leicht verletzt. Die polizeilichen Maßnahmen laufen derzeit. Es konnten 12 Personen (deutsch) vorläufig festgenommen werden. Diese befinden sich im Gewahrsam. Weitere Ermittlungen zum Tatablauf werden mit Hochdruck von der Kriminalpolizei Erfurt, dem Landeskriminalamt Thüringen und der Staatsanwaltschaft Erfurt durchgeführt.

Es werden dringend Zeugen des Übergriffs gesucht. Bitte melden Sie bei der Kriminalpolizei Erfurt, unter Tel.: 0361 74431465.

Weitere Presseauskünfte erfolgen durch die Staatsanwaltschaft Erfurt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell