Landespolizeidirektion

LPD-EF: Täterfestnahme nach Raub auf Juwelier

Erfurt (ots)

Am Vormittag des 25.07.2020 betrat ein 28-Jähriger (polnisch) ein Juweliergeschäft in Heilbad Heiligenstadt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe diverser Schmuckgegenstände von der Verkäuferin. Im Anschluss ergriff er die Flucht, konnte aber beim Verlassen des Objektes durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet und so die Fluchtrichtung näher bestimmt werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Täter anschließend seitens der Eichsfelder Polizei im Bereich einer Brückenunterführung festgenommen. Das Beutegut sowie das Tatmittel konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die weiteren Ermittlungen übernommen.

