LPD-EF: Öffentlichkeitsfanhdung nach vermisstem 15 Jährigen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Seit Mittwoch, den 17.06.2020, gegen 07:30 Uhr wird der 15-jährige Leon-Lee Jünemann vermisst. Letzmalig wurde er von seiner Mutter zu Hause gesehen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- schlank - ca. 160 cm groß - kurzes dunkelblondes Haar, an den Seiten und am Hinterkopf abrasiert - rote Jacke mit Bändchen an den Ärmeln - schwarze Jeanshose - schwarze Turnschuhe - führt möglicherweise ein dunkelgraues Mountainbike mit

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nehmen die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 / 6510 sowie jede andere Poilizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

