Landespolizeidirektion

LPD-EF: Polizeieinsatz in der Erfurter Andreasvorstadt

Erfurt (ots)

Am Samstagabend kam es in Erfurt in der Biereyestraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 50-Jähriger geriet auf der Straße mit vier weiteren Männern in eine verbale Auseinandersetzung, wobei vermutlich auch eine Mülltonne gegen eine Haustür geschlagen wurde. Verunsicherte Bürger, die diese Geräusche wahrnahmen, meldeten sich per Notruf kurz nach 20.00 Uhr in der Landeseinsatzzentrale und gaben an, Schüsse gehört zu haben. Da die Polizei zunächst von einer hohen Gefahrenlage ausgehen musste, kamen alle verfügbaren Kräfte zum Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizeikräfte den Tatverdächtigen in der Biereyestraße festnehmen. Letztlich stellte sich heraus, dass keiner der Beteiligten verletzt wurde und dass keine Schüsse fielen. Den zunächst vorläufig festgenommenen 50-Jährigen entließ die Polizei nach der Vernehmung auf staatsanwaltschaftliche Anordnung. Der genaue Tathergang ist jetzt Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell